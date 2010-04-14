Hanna - Folge deinem Herzen
Folge 3: Folge 033
Dank Maximilian kann Hanna ihrer Wut über die neuesten Erkenntnisse hinsichtlich der Affäre ihres Vaters zunächst freien Lauf lassen. Dass diese Affäre ihre Mutter offensichtlich in den Selbstmord getrieben hat, kann Hanna jedoch nicht verwinden. Tief enttäuscht will sie das Restaurant und Schönroda endgültig verlassen. Caro bekommt ihren Job zurück und sucht glücklich Florians Nähe, voller Hoffnung, dass auch er ihre Gesellschaft genießt. Doch als sie ein Gespräch zwischen Florian und Jonas belauscht, muss Caro erkennen, dass Florian keinerlei Interesse an ihr hat. Oskar will sich ambitioniert für Höheres empfehlen, doch Edith macht ihm klar, dass Maximilian der designierte Kronprinz ist und sie für Oskar nur eine größere Rolle in ihrem Privatleben vorsieht. Ausgerechnet Johann erweist sich als rettende Hilfe und kann Karl das Tabellenprogramm erklären. Doch während Gudrun schnell begreift, bleibt Karl so ratlos wie zuvor.
