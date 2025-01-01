Hart of Dixie
Folge 10: Zoe vs Lemon
41 Min.Ab 6
Zoe ermutigt Rose, bei Bluebells Schönheitswettbewerb teilzunehmen. Die Chancen auf den Sieg stehen jedoch schlecht, da Lemons Schwester Magnolia die große Favoritin der Miss-Wahl ist. Zoe und Lemon zeigen vollen Einsatz beim Coaching ihrer Schützlinge - da bekommt das Wort Rivalität eine völlig neue Bedeutung. Wade und George machen sich unterdessen auf den Weg, um einen Weihnachtsbaum für Bluebells Marktplatz aufzutreiben.
