Hart of Dixie
Folge 13: Zoe vs Wade
41 Min.Ab 6
Zoe findet es noch zu früh, ihren Freund Judson beim "Sweetie Pie Dance" offiziell vorzustellen. Sie plant hingegen, bei ihrer Freundin Rose zu übernachten, deren Eltern einen Abend in der Stadt verbringen. George hat unterdessen Riesenärger mit Lemon: Da er einen Termin für die Vorbereitung der Hochzeit verschläft, bricht für die Braut in spe mal wieder eine Welt zusammen. Dennoch kümmert sie sich um ihren Vater, den sie nach langer Trauerzeit wieder auf ein Date schicken will.
