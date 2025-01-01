Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart of Dixie

Der Geist des Leon Mercy

Staffel 1Folge 6
Der Geist des Leon Mercy

Hart of Dixie

Folge 6: Der Geist des Leon Mercy

41 Min.Ab 6

Zoe ist spät nachts mit dem Auto nach Hause unterwegs, als plötzlich ein Mann vor ihr auf der Straße steht. Geschockt steigt sie aus, doch die Person scheint wie vom Erdboden verschluckt. Völlig aufgelöst eilt sie in die Dorfkneipe, wo sie ein Foto des Mannes entdeckt. Er ist angeblich bereits vor einem Jahr verstorben. Unterdessen steht Zoes Mutter unerwartet in ihrem Haus und bittet ihre Tochter um eine Aussprache. Werden die beiden wieder zueinander finden?

