Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hart of Dixie

Aliens

WarnerStaffel 1Folge 14
Aliens

AliensJetzt kostenlos streamen

Hart of Dixie

Folge 14: Aliens

41 Min.Ab 6

Wade bringt Lemon dazu, sich als Joelle zu verkleiden. Der Hintergrund: Er will Joelles Ex-Freund davon überzeugen, dass er sich geirrt und Wade und Joelle nicht zusammen ertappt hat. Lavon ist unterdessen überfordert mit Didis seltsamem Verhalten und bittet Zoe um Hilfe. Nach langer Überlegung beschließt sie, ihm den schockierenden Grund dafür zu offenbaren. Auch George braucht Zoes medizinischen Rat, was einen seiner Klienten angeht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hart of Dixie
Warner
Hart of Dixie

Hart of Dixie

Alle 4 Staffeln und Folgen