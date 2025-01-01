Hart of Dixie
Folge 14: Aliens
41 Min.Ab 6
Wade bringt Lemon dazu, sich als Joelle zu verkleiden. Der Hintergrund: Er will Joelles Ex-Freund davon überzeugen, dass er sich geirrt und Wade und Joelle nicht zusammen ertappt hat. Lavon ist unterdessen überfordert mit Didis seltsamem Verhalten und bittet Zoe um Hilfe. Nach langer Überlegung beschließt sie, ihm den schockierenden Grund dafür zu offenbaren. Auch George braucht Zoes medizinischen Rat, was einen seiner Klienten angeht.
