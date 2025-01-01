Hart of Dixie
Folge 4: Hitzewelle
41 Min.Ab 6
Das beschauliche Örtchen Bluebell wird von einer Hitzwelle heimgesucht. Zoe fällt auf, dass die Einwohner unter dem Einfluss der hohen Temperaturen gelöster sind und die Gefühle nur so heraussprudeln. Ihr geht es nicht anders - sie spürt plötzlich eine starke Anziehung zu Wade. Wird sie ihr nachgeben? Unterdessen hat sich Georges Familie angekündigt und Lemon bereitet alles vor, um einen guten Eindruck zu machen.
