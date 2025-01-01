Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hoher Besuch

Folge 17: Hoher Besuch

41 Min.Ab 6

Zoes Stiefvater stattet Bluebell einen Besuch ab. Doch sein Aufenthalt dient keineswegs der Erholung: Er vollzieht eine komplizierte Herz-Operation an Georges Vater. Zoe sieht dem Besuch mit gemischten Gefühlen entgegen. Unterdessen zeigt Lemon plötzlich ihre überaus freundliche Seite. Dadurch will sie verhindern, dass Zoe ihr kleines Geheimnis verrät: Lemon trifft sich heimlich mit Lavon ...

