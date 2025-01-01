Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 1vom 02.01.2026
41 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12

Der frischgebackene New Yorker Ärztin Zoe Hart wird das angestrebte Stipendium nicht gewährt. Sie folgt daraufhin notgedrungen dem Angebot eines fremden älteren Herren, der ihr eine Stelle als Ärztin in seiner Praxis anbietet. Diese befindet sich allerdings in einem Provinznest in Alabama. Die Einwohner begegnen der verwöhnten Großstädterin sehr skeptisch, und bald muss sie sich vor der Gemeinde als Mensch und als Ärztin beweisen ...

Warner
