Hart of Dixie
Folge 22: Alle Karten auf den Tisch
41 Min.
Zoe bemüht sich, Wade in aller Hinsicht zu unterstützen. Völlig unerwartet beginnt er jedoch ein Gespräch mit ihr und konfrontiert sie mit einem beunruhigenden Gedanken: Er überlegt, dem Rammer Jammer und Bluebell den Rücken zu kehren. Unterdessen legt Oma Bettie ihrer Enkelin Lemon nahe, die Suche nach einem Ehemann etwas ernsthafter anzugehen.
