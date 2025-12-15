Hawaii Five-0
Folge 13: Das Virus
42 Min.Ab 16
Auf den Philippinen hat sich ein Mitarbeiter einer Hilfsorganisation mit einem tödlichen Vogelgrippe-Virus angesteckt. Nun soll der Mann auf Hawaii behandelt werden. Doch während des Transports zum Krankenhaus wird die Wagenkolonne überfallen und der Patient entführt. Irgendjemand plant offenbar, das Virus freizusetzen und eine tödliche Epidemie auszulösen. Grover, Steve und Joe heften sich an die Spuren des Täters und haben schnell einen Verdächtigen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren