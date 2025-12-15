Hawaii Five-0
Folge 7: Verkehrte Welt
38 Min.Ab 12
Steve wird von Wo Fat entführt. Er wird unter Drogen gesetzt und gefoltert, um den Aufenthaltsort dessen Vaters preiszugeben. Sein Team versucht indes alles, um Steve zu finden. Doch kurz vor seiner Rettung erfährt Steve die wahre Geschichte über Wo Fat und es kommt zu einem erbitterten Kampf zwischen den beiden.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren