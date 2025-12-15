Hawaii Five-0
Folge 16: Wer ist Melissa Armstrong?
43 Min.Ab 16
Ein junges Paar verbrennt qualvoll in seinem eigenen Haus. Es war Brandstiftung. Five-0 nimmt die Ermittlungen auf und trifft am Tatort auf Agent Kathy Millwood, die behauptet, für den Fall zuständig zu sein. Ihren Angaben nach handelt es sich um einen Serientäter, der bereits in Kalifornien aktiv war. Doch irgendetwas scheint Millwood zu verbergen, denn sie benimmt sich zunehmend seltsam.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
