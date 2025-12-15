Hawaii Five-0
Folge 4: Ein größerer Fisch
41 Min.Ab 12
Als ein Auftragskiller festgenommen werden soll, wird dieser von einem Scharfschützen erschossen. Steve kann den Schützen Nick Mercer verfolgen und verletzt ihn durch eine Kugel. Nachdem Mercer in einem Krankenwagen fliehen will, stellt ihn jedoch das Team von Hawaii Five-0 und Mercer packt aus. Er hat für den Mafia-Boss Bagosa gearbeitet, mittlerweile aber einen Wandel vollzogen und rettet nun dessen Opfer. Leider ist Bagosa aber bereits selbst auf dem Weg nach Hawaii ...
Hawaii Five-0
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
