Hawaii Five-0
Folge 5: Ehrensache
42 Min.Ab 12
Steve lernt am Grab seines Vaters Ellie Clayton kennen. Er findet heraus, dass sein Vater Ellie nach der Ermordung ihres Vaters zur Seite stand und versuchte, den Mord aufzuklären. Steve macht sich zur Aufgabe, anstelle seines Vaters den Fall zu lösen. Nach einigen Ermittlungen wird klar, dass es kein simpler Raubmord war. Vielleicht liefert ein illegaler Pokerclub den entscheidenden Hinweis ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hawaii Five-0
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren