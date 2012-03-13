Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Staffel 12Folge 10vom 13.03.2012
Folge vom 13.03.2012

Laura und Stefan haben dem Schicksal einen Moment abgetrotzt, in dem ihre Liebe noch einmal aufflackern konnte. Aber beide wissen, dass dies auch das Ende ist. Laura hat erkannt, dass sie und Stefan zwar füreinander geschaffen sind, aber diese Liebe einfach nicht leben können. Und während Stefan wehmütig von Sonnenberg Abschied nimmt, realisiert Laura, dass er nun wirklich aus dem Klinikalltag verschwindet. Nachdem die Kollegen ihn mit einer kleinen Feier verabschiedet haben, macht Stefan sich auf den Weg. Er verabschiedet sich stumm von Laura. Zwischen den beiden ist alles gesagt. Aber als Daniel vor ihm steht, kann er nicht anders.

