Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 228

HerzfrequenzStaffel 12Folge 7vom 08.03.2012
Folge 228

Folge 228Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 7: Folge 228

43 Min.Folge vom 08.03.2012Ab 12

Laura hofft, dass mit ihrer Übernahme der Klinikanteile endlich wieder Vertrauen und Zuversicht zurückkehren. Stefans vermeintlich unbegründeter Pessimismus, seine anhaltenden Vorwürfe gegen Saskia machen Laura so böse, dass sie ihn gekränkt stehen lässt. Ihre Freundinnen unterstützen sie und wollen lieber feiern, dass die Klinik und ihre Arbeitsplätze gerettet scheinen. Bis auf Stefan gehen alle zu der Party ins Wolpertinger. Als eine intensive Erinnerung an Laura in ihm hochsteigt, beschließt er doch noch in das Wolpertinger auf die Party zu gehen. Allerdings ist Laura schon weg.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen