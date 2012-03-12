Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 9: Folge 230
43 Min.Folge vom 12.03.2012Ab 12
Laura kann nicht glauben, dass Stefan ihre Mutter weiterhin für die Intrige verantwortlich macht und ihr das nur klar nachen will, um sie zu schützen. Die Kluft zwischen ihnen scheint unüberwindbar und Stefan bittet Laura als Teilhaberin der Seeklinik um sofortige Auflösung seines Vertrages. Laura stimmt diesem Vorschlag schweren Herzens zu. Jeder für sich nimmt Abschied von dem Traum eines gemeinsamen Lebens in Sonnenberg zu gühren. Saskia, insgeheim überaus zufriedenen, genießt es, Stefans Weggang besiegeln zu lassen. Laura gibt Stefan den Vertrag persönlich, und trotz aller Vernunft, kommt es zu einem Kuss. Isabelle und Saskia ...
