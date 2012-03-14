Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 11: Folge 232
43 Min.Folge vom 14.03.2012Ab 12
Laura gibt zwar vor, dass sie mit Stefans Abschied zurechtkommt. Doch als sie einen letzten Brief von Stefan findet, bröckelt ihre tapfere Fassade. Sie erleidet einen hochemotionalen Zusammenbruch, wobei ihr Karen und Henriette zur Seite stehen. Nach dem Lesen ist sie wie befreit und mit Stefan in Reinem. Sie lässt die Vergangenheit hinter sich und ist bereit für einen Neuanfang. Conrad bindet sie als Klinikbesitzerin noch mehr in die Pflicht, was ihr gerade recht ist. Sie soll bald einem Fernsehteam zur Verfügung stehen, dass eine Dokumentation über die Heilmethoden in der Seeklinik dreht.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick