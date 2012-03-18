Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 13: Folge 234
43 Min.Folge vom 18.03.2012Ab 12
Laura bemüht sich, ihren Pflichten als Assistenzärztin und Anteilseignerin gleichermaßen nachzukommen, fühlt aber, dass ihr nötige Zeit und Kraft abgehen. Dann kommt auch noch ein Fernsehteam und Conrad bittet sie, sich zunächst alleine darum zu kümmern, weil er eine OP hat. Doch als eine Patientin sie braucht, gibt Laura kurzerhand die Aufgabe an Isabelle weiter. Saskia erkennt, dass Laura die Doppelbelastung nicht mehr lange tragen will und versucht durch geschicktes Taktieren eine Entscheidung herbeizuführen. Sie macht Laura klar, dass sie die Verantwortung für keinen der beiden Bereiche nur in Teilzeit tragen kann.
