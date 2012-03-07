Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 6: Folge 227
43 Min.Folge vom 07.03.2012Ab 12
Laura hat von Saskia die Hälfte der Klinik als Vertrauensbeweis gefordert. Saskia aber ist bewusst, dass sie ihren Plan, die Klinik zu einer Seniorenresidenz umzubauen, dann auf Eis legen müsste. Saskia schafft es nicht, sie davon abzubringen und Conrad wiederum, will Laura nicht davon abbringen. Henriette und Karen zollen Laura Respekt, geben aber zu bedenken, als Anteilshaberin eine große Verantwortung übernehmen zu müssen, falls sich Saskia wirklich darauf einlässt. Saskia instrumentalisiert mittlerweile Bernheimer für ihre Zwecke, wobei sie hier nicht weiter kommt.
