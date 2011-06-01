Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 1: Folge 41
42 Min.Folge vom 01.06.2011Ab 12
Marie weicht einem Gespräch mit ihren Freundinnen ungewöhnlich impulsiv aus. Am nächsten Morgen verpasst sie einen Noteinsatz und wird von Johanna zu mehr Professionalität aufgefordert. Bei dem Notfall handelt es sich wieder um Kathi Breitner, die Marie erneut mit Markus zusammen behandeln muss. Aufopfernd kümmert sich Marie um ihre Patientin. Emotional mitgenommen von den Ereignissen und aufgewühlt durch die eigenen Erinnerungen findet Marie Trost bei Stefan, wodurch Markus’ Eifersucht entfacht wird. Stefan und Bernheimer übernehmen gemeinsam die Operation des Profiskifahrers Anton Sternleitner.
