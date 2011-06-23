Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 15: Folge 55
42 Min.Folge vom 23.06.2011Ab 12
Julia Berger geht es immer schlechter. Doch weder ist eine Spenderleber noch die Leberersatztherapie in Aussicht. Der verzweifelte Vater, der Polizist Dominik Berger, muss sich auf das Schlimmste gefasst machen. Herzpatientin Sybille Hubmaier kommt mit ihrem Mann Gustl zum jährlichen Check-Up. Die beiden sind alte Freunde von Johanna und bekannte Gesichter in der Seeklinik. Die Wartezeit verkürzen sich die Hubmaiers, indem sie einen Verkupplungsversuch zwischen Ursula und Alois starten. Doch sie stoßen bei den beiden auf Granit. Stella und Antonio bekommen einen unangenehmen Brief vom Finanzamt. Sie müssen eine hohe Summe Steuern nachzahlen.
