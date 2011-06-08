Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 5: Folge 45
42 Min.Folge vom 08.06.2011Ab 12
Marie schafft es endlich, über den Verlust ihres Kindes nach der Trennung von Torben sprechen zu können. Zwar ist sie darüber erleichtert, aber der Vertrauensverlust gegenüber Markus ist damit noch lange nicht beseitigt. Stefan rät ihr, Markus eine zweite Chance zu geben. Doch Marie zweifelt daran, ob sie Markus je wieder vertrauen kann. Als die junge Sarah Steinert mit ihrem Baby Paul in die Seeklinik kommt, nimmt sich Marie ihrer an. Durch die Begegnung mit der jungen Frau wird sich Marie einmal mehr bewusst, wie tief der lang verdrängte Schmerz über den Verlust ihres Kindes sitzt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick