Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 17: Folge 57
42 Min.Folge vom 27.06.2011Ab 12
Die Sorge um Stefan, der noch immer in der Gewalt von Dominik Berger ist, hält die Seeklinik in Atem. Vor allem Marie hat große Angst um ihn. Markus hat in der Zwischenzeit über Professor Krömer erreichen können, dass ein Leberersatztherapie-Gerät in die Seeklinik gebracht wird. Mit dessen Hilfe könnte Julia Berger gerettet werden. Als jedoch klar wird, dass das Gerät nicht in der von Berger vorgegebenen Frist eintreffen wird, spitzt sich die Situation in der Seeklinik zu. Ralf arbeitet an einem Plan, wie man Berger ohne Zutun des SEKs überwältigen kann, um längerfristigen Schaden von der Klinik abzuwenden.
