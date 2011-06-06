Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stefan weist Isabelles Annäherungsversuch sachlich, aber entschieden zurück. Er ist nicht bereit für einen Neuanfang. In Wirklichkeit haben ihn aber Isabelles Avancen mehr durcheinander gebracht, als er zugeben will. Markus’ Ausraster behält Stefan diskret für sich. Doch als es endlich zu einer Aussprache zwischen Markus und Marie kommen soll, eskaliert die Situation erneut. Nach der Knieoperation verschlechtert sich der Zustand des Skifahrers Anton Sternleitner stetig. Es kommt zum Nierenversagen und der Patient muss zur Dialyse. Das Rätsel löst sich erst, als herauskommt, dass der Sportler zur Leistungssteigerung Dopingmittel genommen hat.

