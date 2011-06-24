Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 56

HerzfrequenzStaffel 3Folge 16vom 24.06.2011
43 Min.Folge vom 24.06.2011Ab 12

Henriette ist entrüstet, dass Karen im Stella’s mit einem wildfremden Mann flirtet, während Mesut sich Gedanken über die gemeinsame Zukunft macht. Karen findet Henriettes Einstellung absolut prüde und macht sich über die Freundin lustig. Antonio und Stella überlegen immer noch fieberhaft, wie sie die Forderungen des Finanzamtes erfüllen können. Da zieht Stella ein lukratives Angebot an Land. Überraschend wird Gustl Hubmaier, der am Vortag noch seine herzkranke Frau zu einem Routine-Check begleitet hat, in die Seeklinik gebracht. Zunächst sieht es noch so aus, als könne er bald schon wieder nach Hause.

Herzfrequenz
