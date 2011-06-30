Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 58

HerzfrequenzStaffel 3Folge 18vom 30.06.2011
Folge 58

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 18: Folge 58

42 Min.Folge vom 30.06.2011Ab 12

Markus ist von Dominik Bergers Kugel getroffen worden und bricht schwerverletzt zusammen. Während die Polizei sich um Berger kümmert, wird Markus auf schnellstem Weg in den OP gebracht. Gerade als Marie und Mesut mit ihm im Aufzug sind, fällt unvermittelt der Strom aus. Alois hat ihn, wie mit Ralf vereinbart, abschalten lassen, damit Mesut Berger überwinden kann. Nun sitzen Marie und Mesut mit Markus im Aufzug fest, und die Zeit läuft ihnen davon. Der Schuss ist im Krankenhaus nicht ungehört geblieben. Henriette und Ursula haben alle Hände voll zu tun, die Patienten zu beruhigen.

