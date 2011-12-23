Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 174

Professor Conrad glaubt zufrieden, dass sein Leben endlich in den richtigen Bahnen verläuft: Er und Laura nähern sich immer weiter an und die Forschung an seiner Studie geht gut voran. Doch während Conrad die Versöhnung von Mutter und Tochter vorantreiben möchte, arbeitet Saskia mit Isabelles Hilfe daran, sein medizinisches Lebenswerk zu zerstören. Obwohl Stefan Laura am liebsten seine Gefühle gestehen würde, hält er sich zurück. Allerdings macht er Daniel klar, dass er ihm keine weiteren Liebesbriefe an Laura mehr schreiben wird. Henriette ist zwischen Freude und Bangen hin und her gerissen.

