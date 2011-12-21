Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 172

Staffel 9 Folge 14 vom 21.12.2011
Folge 172

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 14: Folge 172

43 Min.Folge vom 21.12.2011Ab 12

Durch Lauras öffentliches Bekenntnis zu Conrad als Vater fühlt er sich ermutigt, weiter auf seine Tochter zuzugehen. Aber Laura möchte die sichere Distanz zwischen ihnen beiden vorerst beibehalten. Während sie in Daniels Familie Geborgenheit findet, arbeitet Conrad mit Saskia deren Probleme auf und merkt dabei nicht, wie diese nach und nach den Spieß rumdreht. Henriette will sich vor ihren Gefühlen schützen und bittet Ursula, sie vom Dienst an Florian zu entbinden. Als Florian, der ihr eine Liebeserklärung machen will, davon erfährt, ist er am Boden zerstört und fühlt sich zugleich bestätigt: Wer kann schon einen Krüppel wie ihn lieben?

