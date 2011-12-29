Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 19: Folge 177
Als sich Conrad auch durch Isabelle nicht drängen lässt, ändert Saskia die Strategie. Isabelle soll Sabotage betreiben und dafür sorgen, dass die Testmedikamente verunreinigt werden. Indessen ist Stefan Saskias Intrige gegen Laura und Daniel auf die Schliche gekommen. Bernheimer, der vor Erschöpfung in einem Behandlungszimmer eingeschlafen ist, wird von Ursula ertappt. Peinlich berührt durch dieses offensichtliche Zeichen von Schwäche stürzt er sich noch mehr in die Arbeit. Doch seiner Familie und den Kollegen bleibt sein Zustand nicht länger verborgen. Bernheimer lehnt allerdings jede Unterstützung ab und begeht einen schwerwiegenden Fehler.
