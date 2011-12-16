Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 11: Folge 169
42 Min.Folge vom 16.12.2011Ab 12
Laura hadert mit sich selbst. Sie kann nicht verstehen, wie ihre Mutter sie schon wieder belügen konnte. Auch kann sie Conrad nicht so ohne weiteres als ihren Vater akzeptieren. Karen und Mesut erkennen, dass Laura etwas Abstand von ihren familiären Problemen gut tun würde und sorgen dafür, dass Daniel mit Laura den Bergausflug macht, den Mesut eigentlich für sich und Karen geplant hat. Saskia gibt Conrad die Schuld dafür, dass Laura mit ihr gebrochen hat. Sie schwört, dass sie alles daran setzen wird, Laura zurück zu gewinnen. Vicky tritt nach ihrer gelungenen Feier am nächsten Morgen pflichtbewusst und pünktlich ihren Dienst an.
