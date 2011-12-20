Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 13: Folge 171
43 Min.Folge vom 20.12.2011Ab 12
Conrad wirbt bei Laura um Verständnis für ihre Mutter. Doch Laura ist zu sehr von Saskia enttäuscht und bittet Conrad, sich aus ihrer Beziehung mit ihrer Mutter rauszuhalten. Auch ihren Vater hält sie zunächst auf Distanz, um sich an die neue Situation zu gewöhnen. Stefan bekommt einen Anruf aus Charlottes Schule, dass seine Tochter verschwunden ist. Voller Angst macht er sich auf die Suche. Ihren Freundinnen gesteht Henriette, dass sie Florian Ritter nicht nur als Patient vermissen wird, wenn er das Krankenhaus verlässt. Anstatt auf Florian zuzugehen, geht Henriette lieber auf Abstand, denn im Grunde, gibt sie dieser Liebe keine Chance.
