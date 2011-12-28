Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 18: Folge 176
43 Min.Folge vom 28.12.2011Ab 12
Saskia übt Druck auf Conrad aus, die Arbeit an der Rheumastudie zu beschleunigen. Sie hofft, dass sich durch den Zeitdruck Fehler in das Projekt einschleichen. Doch Conrad will seine medizinisch-ethischen Grundsätze nicht verraten. Also setzt Saskia Isabelle auf Conrad an. Nachdem Stefan zufällig gehört hat, dass Saskia plant, Daniel und Laura auseinander zu bringen, fasst er den Entschluss, das junge Glück zu schützen. Er stellt Saskia zur Rede. Bernheimer sieht Shirley in Hennings Armen und zieht sich getroffen zurück. Er versucht sich mit Arbeit abzulenken und zu verbergen, wie sehr ihm die Situation zusetzt.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick