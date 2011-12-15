Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 10: Folge 168
43 Min.Folge vom 15.12.2011Ab 12
Lauras Welt gerät aus den Fugen, als ihr Conrad offenbart, dass er ihr Vater ist. Sie hat Schwierigkeiten die ganze Tragweite dieser Information zu erfassen und blockt zunächst sowohl Conrads als auch Saskias Erklärungsversuche ab. Bei Daniel findet Laura Halt und Geborgenheit. Im Gespräch mit ihren Freundinnen wird Laura zudem klar, dass sie sich nicht länger vor einer Konfrontation drücken kann. Unterdessen beschliesst Conrad auch vor der Belegschaft reinen Tisch zu machen, und die Spanner-Vorwürfe die gegen ihm im Raum stehen so aus der Welt zu schaffen.
