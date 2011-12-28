Zum Inhalt springenBarrierefrei
HerzfrequenzStaffel 9Folge 18vom 28.12.2011
43 Min.
Ab 12

Saskia übt Druck auf Conrad aus, die Arbeit an der Rheumastudie zu beschleunigen. Sie hofft, dass sich durch den Zeitdruck Fehler in das Projekt einschleichen. Doch Conrad will seine medizinisch-ethischen Grundsätze nicht verraten. Also setzt Saskia Isabelle auf Conrad an. Nachdem Stefan zufällig gehört hat, dass Saskia plant, Daniel und Laura auseinander zu bringen, fasst er den Entschluss, das junge Glück zu schützen. Er stellt Saskia zur Rede. Bernheimer sieht Shirley in Hennings Armen und zieht sich getroffen zurück. Er versucht sich mit Arbeit abzulenken und zu verbergen, wie sehr ihm die Situation zusetzt.

