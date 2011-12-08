Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 5: Folge 163
43 Min.Folge vom 08.12.2011Ab 12
Nachdem Laura Daniel in Conrads vermeintliche Machenschaften eingeweiht hat, ist der vehement dagegen, dass sie allein mit Conrad nach Toronto fliegt. Daniel sieht Conrad nun mit neuen Augen und hat Mühe, seine Aversionen gegen ihn zurückzuhalten. Saskia hingegen ist zufrieden, denn ihr Plan, Conrad und Laura auseinander zu bringen, scheint zu funktionieren. Da bittet Laura Conrad, auch Daniel mit nach Toronto zu nehmen. Christopher Brandner, dem Professor Sternberger bei einer Operation einen bösartigen Gehirntumor entfernt hat, fühlt sich inzwischen schon wieder fit und ist voller Unternehmungslust.
