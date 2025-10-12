Ehrenkonvoi für eine LegendeJetzt kostenlos streamen
Highway Heroes Canada
Folge 12: Ehrenkonvoi für eine Legende
41 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
Ty fährt mit einem nagelneuen Bergungstruck zu einem Einsatz, bei dem er von Andy Cullum von Mission Towing unterstützt wird. Doch vor Ort erkennen die beiden schnell, dass der Job deutlich schwieriger wird, als sie zunächst dachten. Ein Bagger ist abgerutscht und fast vollständig im Wasser versunken. Jetzt kommt es auf perfekte Teamarbeit an. Währenddessen ist AJ zum ersten Mal allein bei einer Schwerlastbergung, bei der er sich beweisen muss.
