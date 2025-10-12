Highway Heroes Canada
Folge 12: Ein neues Kapitel
40 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
AJ hat seinen ersten Solo-Einsatz auf dem Coquihalla Highway. Er soll einen Sattelzug, der im Schnee feststeckt, abschleppen. Als er am Wrack ankommt, steht noch ein zweites daneben. Wird der 35-Tonner damit fertig? Team MSA soll einen umgekippten Laster auf einer Farm in Abbotsford wieder aufrichten, und Al muss in seinem D9-Dozer hoch in die Berge, um eine defekte Forstmaschine ins Tal zu schleppen.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick