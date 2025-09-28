Das Milliarden-Dollar-ProjektJetzt kostenlos streamen
Highway Heroes Canada
Folge 3: Das Milliarden-Dollar-Projekt
40 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12
Im Südosten von British Columbia muss Jamie einen 37-Tonnen schweren Sattelschlepper bergen, der an einer Felswand festhängt. Aber zwischen seinem Rotator und dem Wrack liegen viereinhalb Meter tiefer Schnee, und die Zeit drängt. Auf dem Trans-Canada Highway stehen Andy und Ty von Reliable Towing ebenfalls unter Zeitdruck. Sie müssen einen umgekippten Truck abschleppen, bevor der morgendliche Berufsverkehr weiter zunimmt.
