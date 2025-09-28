Highway Heroes Canada
Folge 8: Extreme Bedingungen
41 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12
Auf den Highways zwischen Hope und Merritt herrscht das absolute Schneechaos. Reliable Towing und Aggressive Towing müssen alle verfügbaren Kräfte schicken, damit der Coquihalla nicht zu lange gesperrt bleibt. Merv und Jordon bekommen es mit einem festgefrorenen Sattelzug zu tun, der nicht nur tief liegt, sondern auch extrem schwer beladen ist. Zwei Neulinge haben ein anderes Gewichtsproblem - ihre Ladung ist viel zu leicht, um den Anstieg zu schaffen.
