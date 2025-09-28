Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 12Folge 5vom 28.09.2025
39 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12

Das Team von Reliable Towing bekommt einen besonders kniffligen Auftrag: Ein mit Lebensmitteln beladener Sattelschlepper ist in den Straßengraben gestürzt. Gelingt es Teamleiter Dylan und seinen Männern, das tonnenschwere Wrack zu bergen? Ein Pickup auf einer verschneiten Nebenstraße hält AJ auf Trab. Um den Fahrer aus seiner misslichen Lage zu befreien, muss er sich selbst durch ein übles Schneechaos kämpfen. Hält sein Truck dieser schweren Aufgabe stand?

ProSieben MAXX
