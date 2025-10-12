Ein schwerer Schlag für JamieJetzt kostenlos streamen
Highway Heroes Canada
Folge 12: Ein schwerer Schlag für Jamie
40 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
Diesmal passiert ein Unglück, mit dem niemand gerechnet hätte. Jamie Davies, für alle der Retter in der Not, wird mit seinem L.A. Rotator selbst in einen schweren Unfall verwickelt. Zwei Nachwuchsfahrer bekommen es mit einem bei der Entenjagd versunkenen Fahrzeug zu tun, und Larry Johnson versucht, auf einer vereisten Forststraße mitten in der Nacht ein liegengebliebenes Wohnmobil zu retten.
