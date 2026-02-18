Omid Mirnour, Rap & Revolution im IranJetzt kostenlos streamen
Hip Hop Lebt
Folge 126: Omid Mirnour, Rap & Revolution im Iran
In Iran ist Rap Teil der Widerstandsbewegung. Der deutsch-iranische Filmemacher Omid Mirnour ordnet im Deep Dive die Rolle der Hip Hop-Kultur in Iran ein und wieso er 2024 seinen Dokufilm „Rap & Revolution Iran“ veröffentlicht hat, um genau auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Seit einer Woche herrscht Krieg im Iran und Omid spricht im Gespräch nicht nur über Musik, sondern auch darüber, wie sich die aktuelle Lage auf die gesellschaftliche Realität auswirkt. Während wir hierzulande über Klickzahlen streiten, riskieren Künstler wie Toomaj Salehi für seine regimekritische Musik ihr Leben. Wir erfahren in dieser Sonderfolge, wie Musik zum Treibstoff von iranischen Protesten wie der “Jin, Jiyan, Azadî”-Bewegung (“Frau, Leben, Freiheit“) wurde. Warum ist Rap in Iran verboten und welchem Risiko setzen sich Rapper*innen aus, wenn sie trotzdem Musik rausbringen? Nach welchem Gesetz werden Musiker*innen überhaupt verhaftet und wieso sind die möglichen Konsequenzen von Regime-Kritik sowohl im Inland als auch in der Diaspora zu spüren? Omid Mirnour bringt 14 Jahre Erfahrung aus der Film- und Medienbranche mit ( u.a. fiktionale Serien, Dokufilme, Musikvideos, Werbefilme uvm.) und gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen seiner hochemotionalen Independent-Produktionen. Hier erfährst du mehr über die Bedeutung von Rap in Iran innerhalb der Geschichte und aktuellen politischen Situation, den Einfluss von Social Media auf den Protest und warum die Hoffnung auf Freiheit trotz massiver Unterdrückung lebendig ist. Lass uns gerne wissen, was du aus der Folge mitgenommen hast und abonniere den Podcast in deiner App des Vertrauens. Diese Folge wurde am 03.03.2026 in Berlin aufgenommen.
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