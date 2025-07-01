Hochsee Cowboys
Folge 12: Ruten raus
43 Min.Ab 12
In der vergangenen Fang-Saison konnten Dave Marciano und sein Team von der Hard-Merchandise ihren Konkurrenten Dave Carraro und dessen FV-Tuna-Crew knapp abhängen. Diesmal liefern sich die erbitterten Rivalen ebenfalls ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Doch so sehr sie sich auch ins Zeug legen: Am Ende kann nur einer Champion werden. Die Mannschaften der Hot Tuna und der Pinwheel haben derzeit mit ganz anderen Problemen zu kämpfen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick