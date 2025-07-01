Hochsee Cowboys
Folge 3: Bei den Fischgöttern
43 Min.Ab 12
Woche drei der Blauflossen-Thunfisch-Saison hat begonnen und schon kommt es zu Turbulenzen. Dave Carraro steht vor einem Dilemma: Der Kapitän von "FV-Tuna.com" muss in einer wichtigen Angelegenheit zwischen seinen beiden Freunden Captain Paul Hebert von "Wicked Pissah" und Captain TJ Ott von "Hot Tuna" wählen. Für wen wird er sich entscheiden? Das Team vom Familienboot "Erin & Sarah" richtet derweil einen Appell an die höheren Mächte, um zurück in die Spur zu kommen.
