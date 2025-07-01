Zum Inhalt springenBarrierefrei
43 Min.Ab 12

Es ist Halbzeit bei der Blauflossen-Thunfisch-Saison im Nordatlantik - Zeit für eine Zwischenbilanz: Während einige Teams perfekt zusammenarbeiten und Erfolge erzielen, kämpfen sich andere ab, um überhaupt mithalten zu können. "Hard Merchandise" führt die Flotte an, dicht gefolgt von "FV-Tuna". Die rote Laterne trägt hingegen Captain Tyler McLaughlin von "Pinwheel". Auch wenn er nicht aufgeben will, kann er der starken Konkurrenz bisher nur wenig entgegensetzen.

