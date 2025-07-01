Hochsee Cowboys
Folge 6: Hilfe gesucht
43 Min.Ab 12
Dave Carraro muss diese Woche auf einen Mann verzichten. Der Kapitän von "FV-Tuna.com" hat sein Crewmitglied Geordie Sousa an Paul Hebert ausgeliehen, der ganz allein auf seinem Boot "Wicked Pissah" aufgeschmissen wäre. Bald wird Carraro wissen, ob sich sein Akt des guten Willens nicht als Schuss nach hinten erweist. Das Team von "Hard Merchandise" liegt derweil noch in Führung, muss aber den Ausfall seines Glücksbringers Joe Marciano verkraften.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick