Hochsee Cowboys

Auf dem Rücken der Wellen

Staffel 5Folge 13
Auf dem Rücken der Wellen

Hochsee Cowboys

Folge 13: Auf dem Rücken der Wellen

43 Min.Ab 12

Nur noch drei Wochen bis zum Ende der Fangzeit und zu den Strapazen im Wettbewerb untereinander, bekommt es die Gloucester-Flotte nun mit zusätzlichen Gegnern zu tun. Von überall her strömen weitere Fangboote herbei und kämpfen um die letzten Blauflossen-Thunfische der Saison. Nahe der Küste beißen gerade besonders viele Tiere an. Die neue Situation zwingt die Kapitäne in einen regelrechten Revierkampf mit ihren zahlreichen Konkurrenten.

