Hochsee Cowboys
Folge 14: Kampf dem Thunfisch
43 Min.Ab 12
Gleich vier Boote liegen im Wettbewerb dicht beieinander und es sind nur noch zwei Wochen Zeit bis zum Saisonende. Ein einziger guter Fang kann kurz vor der Ziellinie über Sieg oder Niederlage entscheiden. TJ Ott von "Hot Tuna" wagt erneut die mit Risiken behaftete Reise in die Fanggründe der Georges Bank. Dave Marciano von "Hard Merchandise" vertraut hingegen auf seine knappe Führung.
