Homeland
Folge 11: Astrid
43 Min.Ab 16
Peter schlägt sich auf seiner einsamen Mission durch Islamabad. Unterschlupf findet er bei seiner alten Bekannten Astrid. Die Mitarbeiterin der deutschen Botschaft liefert ihm entscheidende Hinweise auf Haqqanis Aufenthaltsort. Er ist fest entschlossen, ihn zu töten. Carrie, die als eine der wenigen CIA-Agenten in Pakistan zurückgeblieben ist und soeben vom Tod ihres Vaters erfahren hat, versucht ihn aufzuhalten.
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
